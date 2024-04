Nella notte è atteso all'esordio nei playoff 2024 contro i campioni in carica Denver Nuggets, ma LeBron James non sembra avvertire troppa pressione in vista della sfida al primo turno con i suoi Lakers. Per prepararsi ad affrontare Nikola Jokic e compagni, LeBron si rilassa infatti con una gara di tiro nel giardino di casa. E il figlio Bryce riprende tutto senza risparmiare battute al padre, che per contro ribadisce di essere il migliore di sempre con la palla tra le mani

Non che LeBron James, dopo 21 stagioni ai massimi livelli in NBA, non fosse abituato a subire un po' di trash-talking, ma quando le frecciate arrivano direttamente da un famigliare, in teoria, dovrebbero far più male. La stella dei Lakers, però, sembra pensarla diversamente e in attesa di sfdare i Denver Nuggets campioni in carica al primo turno dei playoff ha improvvisato una gara di tiro (e di provocazioni reciproche) con i figli tra le mura di casa. A riprendere il tutto ci ha penasto Bryce, il figlio sedicenne, che nel video pubblicato sul suo profilo Instagram e diventato presto virale definisce lo stile di tiro del padre "spazzatura". La risposta di LeBron, reduce dalla sua miglior annata al tiro dalla lunga distanza con il 41% di media? Tiro e canestro senza nemmeno muovere la retina, il tutto in ciabatte per poi ribadire: "Questo è il motivo per cui sono il migliore di sempre".