L'NBA Sundays regala l'esordio di una delle serie più attese al primo turno dei playoff. Clippers e Mavs si ritrovano a tre anni di distanza dall'ultima volta nella post-season, in quella che per Dallas si prospetta come una possibile rivincita. Nei due capitoli precedenti della rivalità accesasi negli ultimi anni, infatti, avrvano sempre avuto la meglio i Clippers. L'appuntamento per gara 1 è alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Per motivi inerenti ai meccanismi della classifica delle Western Conference, quella tra Clippers e Mavs è stata una delle prime serie di playoff a prendere forma quando ancora mancava una manciata di partite di regular season da giocare. E inevitabilmente la memoria di addetti ai lavori e appassionati è tornata al 2020 e al 2021, quando per due stagioni consecutive le squadre si sono date battaglia. In entrambi i casi il confronto è arrivato al primo turno, proprio come oggi, e in entrambe le occasioni sono stati i Clippers a spuntarla di misura. Dallas, però, è reduce da una parte finale di stagione in portentosa crescita e punta a prendersi una rivincita agognata a lungo, soprattutto da Luka Doncic, grande protagonista nel 2020 e nel 2021 ma comunque sconfitto. I Clippers, per contro, rimangono in ansia per le condizioni fisiche della loro stella Kawhi Leonard, ancora in forse e probabile ago della bilancia di una sfida che si preannuncia equilibrata come e più che in passato. Per capire chi inizierà con il piede giusto la serie arriva gara 1, in diretta su Sky Sport NBA dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.