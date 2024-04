Alla fine gara 1 l'ha vinta Minnesota su Phoenix, e anche nella lotta tra le stelle delle due squadre ha avuto la meglio Anthony Edwards con 33 punti contro i 31 segnati da Kevin Durant. E l'ala dei T'Wolves non si è certo lasciata scappare l'occasione di ribadire l'esito della serata all'avversario. Il veterano dei Suns, per ora, ha incassato sorridendo, ma è probabile che il confronto tra Edwards e Durant, che in estate saranno compagni con la maglia di Team USA, continui nel resto della serie