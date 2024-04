Mostruoso Lillard: 35 punti tutti nel primo tempo

Nessuno aveva certamente bisogno di un reminder, ma Damian Lillard ci teneva a ricordare a tutti di essere un animale da playoff . Al suo primo ritorno nella post-season dal 2021, la stella dei Milwaukee Bucks ha dominato gara-1 contro gli Indiana Pacers grazie a un primo tempo sensazionale da 35 punti, portando i suoi sul +27 e gestendo il vantaggio nella ripresa, nella quale non ha realizzato neanche un punto complice la scelta difensiva degli avversari di togliergli la palla dalle mani. Senza Giannis Antetokounmpo infortunato, Lillard si è preso carico della squadra realizzando 19 punti nel solo primo quarto (record in una prima partita di playoff dal 1997 a oggi) suggellato da una tripla in step back sulla sirena che ha fatto esplodere il Fiserv Forum. I suoi 35 punti all’intervallo sono la seconda miglior prestazione in una partita di playoff degli ultimi 25 anni , dietro solamente ai 38 realizzati da Kevin Durant nel 2019 con la maglia dei Golden State Warriors contro gli L.A. Clippers. I 35 punti rappresentano il suo massimo in carriera in un tempo di una partita di playoff e il nuovo record di franchigia per i Bucks : si tratta della sua terza frazione di gioco da 30+ punti ai playoff della carriera , staccando Devin Booker e LeBron James a quota 2 tra i giocatori dal 1997-98 a oggi.

Lillard ritrova i playoff: "Non ero abituato alle estati lunghe"

Dopo il buzzer beater del primo quarto Lillard ha gridato al pubblico “È per questo che mi avete portato qui” battendosi la mano sul petto, riuscendo a mettere in partita il Fiserv Forum per una vittoria importante dei suoi Bucks privi di Antetokounmpo. “Nei playoff la cosa più importante è settare il tono” ha detto dopo il match. “Affronteremo questa squadra molte volte e vuoi stabilire i termini di ingaggio subito, specialmente sul tuo campo di casa. Questa è la mia mentalità: andare in campo e far capire subito l’andazzo”. Lillard ha quasi pareggiato da solo i 42 punti realizzati da tutti i Pacers nel primo tempo, ritrovando subito confidenza con i playoff dopo due anni di assenza: “Gli ultimi anni in cui sono mancato sono stati orrendi. Non ero abituato ad andare in vacanza presto. Lo scorso anno sono stato al Coachella: non avevo mai potuto andarci prima. Non avevo più voglia di avere una lunga estate. Prendere parte ai playoff con una squadra in grado di vincere il titolo era la cosa che volevo di più in assoluto”. Ora ce l’ha, e gli Indiana Pacers sono stati i primi a provarlo sulla loro pelle.