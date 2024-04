L'alfabeto della NBA: la lettera "U" come Undrafted e Upset

Cos'hanno in comune Ben Wallace, Fred VanVleet e Alex Caruso? Tre giocatori molto diversi tra loro, ma che sono stati in grado di costruirsi una carriera clamorosa e di vincere addirittura il titolo di campioni NBA pur senza essere stati scelti al Draft. Un'impresa non facile, solo sfiorata da John Starks, che però è diventato un All-Star, e da Austin Reaves, che però è riuscito a vestire la maglia di Team USA. Ecco perché la "U" dell'alfabeto NBA sta prima di tutto per "Undrafted". Ma la lettera "U" sta anche per "Upset", ovvero i risultati clamorosi che sovvertono qualsiasi pronostico. Come successo ai Dallas Mavericks nel 2007 conto i Golden State Warriors al primo turno dei playoff, o come alle Finals del 2011, dove sempre Dirk Nowitzki e compagni si sono presi la loro rivincita battendo a sorpresa la Miami di LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.