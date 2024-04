Finale incredibile in gara-2 tra Nuggets e Lakers. Con la partita in parità a quota 99 LeBron James ha sbagliato la tripla del ko a 16 secondi dalla fine. Dall'altra parte Jamal Murray - dopo un cambio - è finito accoppiato con Anthony Davis, lo ha attaccato dal palleggio e gli ha segnato in faccia un incredibile canestro dal mezzo angolo cadendo all'indietro, proprio sulla sirena. Murray ha segnato 6 punti nell'ultimo minuto di partita (20 in totale), trascinando Denver sul 2-0 nella serie