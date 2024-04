In gara-2 Devin Booker è uscito per 6 falli, sedendosi in panchina a 2:17 dalla fine. Fanno 10 falli commessi in due partite, finora, proprio lui che spesso invece è quello che più si lamenta per i falli che subisce e che non sempre gli vengono fischiati. Le proteste gli sono valsi 10 falli tecnici in stagione e le prese in giro dei tifosi di Minnesota al Target Center. Con una maglietta che ironizza sulle sue continue lamentele