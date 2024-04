Orgoglio Lakers, Nuggets ko. Boston schianta Miami

I Lakers battono Denver dopo 11 sconfitte consecutive, rimandando l'eliminazione di almeno una partita grazie ai 30 punti di LeBron James e i 25 con 23 rimbalzi di Anthony Davis. Ai campioni in carica non basta la tripla doppia di Nikola Jokic per evitare il primo ko della serie. Boston risponde presente e travolge Miami a domicilio, dominando dal primo minuto per tornare sul 2-1 nella serie. Vittorie convincenti anche per OKC a New Orleans (3-0 nella serie) e per Orlando su Cleveland (2-2)