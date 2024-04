In una serata non eccezionale per Luka Doncic (29 punti ma 10/24 dal campo) Kyrie Irving segna 40 punti, ma dall'altra parte, pur senza Kawhi Leonard, Paul George e James Harden ne segnano 33 a testa e trascinano i Clippers alla vittoria in trasferta. Ora la serie torna in parità sul 2-2 e mercoledì si torna in campo a Los Angeles per gara-5

La notizia che accompagna i Clippers alla palla a due di gara-4, già da affrontare sul campo di Dallas e sotto 1-2 nella serie, riguarda Kawhi Leonard, indisponibile a tempo indeterminato per via del problema al ginocchio destro che non sembra ancora risolto. In teoria è una mazzata per le speranze dei ragazzi di coach Tyron Lue, in pratica i Clippers scendono in campo con un’energia raramente vista fin qui. Al posto di Leonard c’è Amir Coffey, alla guida della squadra c’è un Paul George da subito scatenato e gli ospiti, che tirano 8/11 da tre, dominano il 1° quarto chiudendolo avanti 39-16. Ospiti che continuano a giocare con un’intensità nettamente maggiore rispetto ai Mavs, anche perché dopo George entra nella partita anche James Harden, che prende tutte le decisioni giuste in attacco e non sembra poter sbagliare al tiro. Dallas non affonda solo perché Kyrie Irving accelera nella seconda metà del 2° quarto, al termine del quale i Clipperssono comunque avanti 66-49.