Minnesota chiude: 4-0 ai Suns. Indiana non sbaglia

Anthony Edwards segna 40 punti per chiudere i conti sul 4-0 in casa dei Phoenix Suns, a cui non bastano i 49 di Devin Booker e i 33 di Kevin Durant per evitare l'eliminazione. Indiana non sbaglia e approfitta delle assenze di Antetokounmpo e Lillard per portarsi sul 3-1 nella serie contro Milwaukee, che dà spazio a Danilo Gallinari (6 punti in 13 minuti). Nella serata i Clippers senza Leonard vanno a vincere a Dallas pareggiando la serie sul 2-2, i Knicks invece sbancano Philadelphia per il 3-1 con super Brunson