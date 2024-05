A 25 secondi dalla fine di gara-5 i Sixers erano sotto di 6 punti e virtualmente eliminati dai playoff. Tyrese Maxey, però, ha finito per trascinare quasi da solo la squadra al supplementare e quindi alla vittoria con 46 punti. "Ho solo cercato un modo di sopravvivere, perché in palio c'era la nostra stagione" ha quindi dichiarato la stella di Philadelphia, che ora si riporta sotto 2-3 nella serie con New York

