I 35 punti segnati da Luka Doncic nella notte sono serviti a battere i Clippers, ma hanno anche fatto entrare lo sloveno in un club molto ristretto accanto a giocatori davvero speciali. La prestazione in gara-5, infatti, è stata la 20° della carriera di Doncic ai playoff in cui ha segnato almeno 30 punti. Prima di lui solo altre quattro stelle erano state in grado di tagliare questo traguardo a 25 anni

