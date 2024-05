NBA, Mike Conley votato miglior compagno di squadra per la stagione 2023-24. CLASSIFICA

Arriva un altro premio assegnato dalla NBA per la stagione 2023-24 e stavolta il vincitore è Mike Conley, veterano dei lanciatissimi Timberwolves, votato come miglior compagno di squadra di questa annata. Nella eccellente stagione di Minnesota, pronta a scendere in campo per affrontare i Nuggets campioni in carica al secondo turno dei playoff, c'è anche la sua firma. Ecco la classifica completa dei 12 giocatori che hanno ricevuto almeno un voto