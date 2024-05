Nella notte Boston si è sbarazzata di Miami ed è approdata al secondo turno dei playoff. E anche in gara-5 uno dei protagonisti in maglia Celtics è stato Derrick White, che contro gli Heat ha giocato una serie praticamente perfetta. L'ex Spurs ha mandato a referto statistiche individuali che in precedenza solo altri cinque giocatori erano riusciti a mantenere. Tra MVP e campioni di ieri e di oggi, ecco il club parecchio esclusivo in cui è entrato White

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA