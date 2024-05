Che Jalen Brunson fosse una stella si era capito ormai da tempo, ma la serie di primo turno contro Philadelphia ha fatto fare un ulteriore salto in avanti al playmaker dei Knicks. Le prestazioni messe in campo contro i Sixers, infatti, trovano dei precedenti solo tra leggende NBA di ieri e di oggi. E l'ex Mavs non sembra proprio avere alcuna intenzione di fermarsi qui

