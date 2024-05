Nella storia della NBA solamente Kobe Bryant è riuscito a realizzare due partite in fila da almeno 40 punti ai playoff prima dei 23 anni come Anthony Edwards nelle ultime due. Dopo averne messi 40 per eliminare i Phoenix Suns, la stella dei Minnesota Timberwolves ha ritoccato il suo massimo in carriera in post-season segnandone 43 in gara-1 a Denver sul campo dei campioni in carica. E non è neanche l’unica leggenda che è andata a scomodare con le sue imprese