Cavs-Magic gara-7 alle 19 su Sky: i 4 fattori

Cleveland e Orlando si giocano il passaggio del turno nella prima gara-7 di questi playoff: finora la squadra di casa ha sempre vinto nella serie e i Cavs si affidano a super Donovan Mitchell (50 punti in gara-6) per superare Paolo Banchero e compagni. Scopriamo i quattro fattori che possono decidere la partita secondo ESPN: appuntamento alle 19 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina