L’eliminazione per 4-0 per mano degli Oklahoma City Thunder apre un’estate che, per stessa ammissione del capo della dirigenza David Griffin, può essere decisiva per i New Orleans Pelicans. Le ultime voci vedono Brandon Ingram sacrificabile sul mercato per fare spazio a Trey Murphy, sul quale la franchigia vorrebbe puntare per il futuro al fianco di Zion Williamson. Ripercorriamo la loro stagione e immaginiamoci il loro futuro