Edwards da 43, Minnesota vince gara-1 a Denver

Anthony Edwards firma il suo massimo in carriera ai playoff da 43 punti e guida i Minnesota Timberwolves alla vittoria in gara-1 sui Denver Nuggets. I campioni NBA in carica cadono subito davanti al proprio pubblico nonostante i 32 punti con 8 rimbalzi e 9 assist di un Nikola Jokic poco efficiente, travolti da un parziale di 17-8 degli ospiti nel finale con un super Naz Reid (14 dei suoi 16 punti nel quarto periodo)

