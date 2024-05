È sempre in prima fila al Madison Square Garden, spesso segue la squadra anche in trasferta e quando - come in questo primo turno di playoff tra i suoi Knicks e gli "odiati" Indiana Pacers - ritrova vecchi nemici come Reggie Miller allora lo show è completo. Le vittorie nei playoff di Brunson e compagni hanno riacceso il fuoco sacro del tifoso n°1 blu-arancio. Come testimoniato dal suo account Instagram: da non perdere

Bisogna rendergli giustizia, e riconoscere che Spike Lee il suo posto in prima fila al Madison Square Garden ("Best seat in the house", come da titolo del suo libro) lo ha lasciato davvero raramente, anche negli anni in cui certo i suoi Knicks non recitavano da protagonisti nella NBA. Sempre a bordocampo, sempre a sfoggiare una maglia blu-arancio, sempre pronto a ingaggiare ogni tipo di sfida verbale con avversari o tifosi. La fede del regista di Brooklyn nei suoi Knicks appare incrollabile, e allora è ovvio che con Brunson & company tornati a competere ad alto livello nei playoff (4-2 la vittoria al primo turno contro Philadelphia, ora avanti 2-0 contro Indiana) Spike Lee sia al settimo cielo, più scatenato che mai, pronto a inondare anche i propri account social solo e soltanto di testimonianze della sua fede blu arancio e incitamenti per la squadra di coach Thibodeau. Qui di seguito abbiamo raccolto un po' dei suoi ultimi post, per raccontare (alla sua maniera) una passione davvero viscerale che lega il regista di "Fa' la cosa giusta", "Malcolm X" e tanti altri capolavori ai suoi New York Knicks.