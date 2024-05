Dallas-OKC gara-3 alle 21.30 su Sky e in STREAMING

Dopo essersi divise equamente le prime due partite, Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder si affrontano in Texas per gara-3 della serie del secondo turno dei playoff. Luka Doncic vuole trascinare i suoi davanti al proprio pubblico, ma Shai Gilgeous-Alexander e soci proveranno a riprendersi il fattore campo perso in gara-2. Palla a due alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW e su SkySport.it aperto a tutti con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Come è andata la serie finora

Dopo una gara-1 controllata dai Thunder, i Mavs si sono ripresi disputando una grande gara-2, infliggendo agli avversari il primo ko di questi playoff dopo cinque vittorie in fila. Per farcela di nuovo avranno però bisogno di un altro sforzo di squadra a sostegno di Doncic e di Kyrie Irving, che ha guidato i suoi con leadership e maturità pur senza dominare a livello realizzativo. I Thunder invece devono alzare il loro livello nelle due metà campo per riportarsi in vantaggio e rispondere a tono al primo vero momento di difficoltà dei loro playoff: palla a due prevista per le 21.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW ed eccezionalmente aperto a tutti anche qui sul sito di SkySport.it, con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua per una sfida imperdibile nel prime time italiano.