Gabriele Procida nominato Rising Star di Eurolega

A 16 anni di distanza dall’ultima volta, un italiano è il miglior giovane d’Europa. Gabriele Procida, 21enne ala azzurra attualmente in forza all’Alba Berlino, è stato votato dagli allenatori di Eurolega come Rising Star della competizione per il 2023-24, ricevendo così il premio per il miglior under-22 del torneo. È il terzo italiano a vincerlo dopo Gallinari e Andrea Bargnani nel 2006, anno in cui è poi stato scelto alla numero 1 del Draft dai Toronto Raptors. Procida invece è già stato scelto al Draft dai Detroit Pistons nel 2022 alla numero 36, ma i suoi diritti NBA sono stati ceduti agli Utah Jazz all’interno dello scambio che ha portato Simone Fontecchio dallo Utah al Michigan. Procida ha chiuso come top-scorer tra i giocatori eleggibili per il premio con 8.3 punti di media e 207 complessivi, in una stagione purtroppo falcidiata dagli infortuni tra cui un’irritazione al tendine rotuleo che lo ha costretto a operarsi e a saltare molto probabilmente il torneo pre-olimpico con la nazionale. Parametrando le sue cifre su 40 minuti, l’azzurro viaggerebbe a 19 di media con 3.3 recuperi, miglior dato di tutta la competizione. Tra i vincitori del premio in passato si trovano tanti giocatori che sono poi passati nella NBA: Rudy Fernandez (2007), Ricky Rubio (2010), Nikola Mirotic (2011 e 2012), Kostas Papanikolaou (2013), Bogdan Bogdanovic (2014 e 2015), Alex Abrines (2016), Luka Doncic (2017 e 2018), Goga Bitadze (2019) e Usman Garuba (2021).