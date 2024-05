Indiana distrugge New York e pareggia sul 2-2

Gara-4 tra Pacers e Knicks dura meno di un quarto: i padroni di casa di Indiana partono fortissimo e dopo dodici minuti sono già sul +20, all’intervallo sul +30 e nel corso del match sfondano anche quota 40, prima di chiudere col punteggio di 121 a 89 che vale il 2-2 nella serie. Tyrese Haliburton regala spettacolo con 20 punti insieme ad altri quattro compagni in doppia cifra, Jalen Brunson in ombra ha bisogno di 17 tiri per segnare 18 punti: gara-5 nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio alle 2.00

Dopo tre partite punto a punto per cominciare la serie, era inevitabile che a un certo punto arrivasse un “blowout”. La gara-4 tra Indiana Pacers e New York Knicks di fatto dura meno di un quarto perché i padroni di casa vanno al doppio degli avversari, saltando loro addosso con un’energia impareggiabile per la squadra di Tom Thibodeau. Il vantaggio dei Pacers è esponenziale: +10 a metà primo quarto, +20 al primo riposo lungo, +30 all’intervallo e successivamente anche +43 a inizio quarto periodo, quando le panchine erano già state svuotate da diverso tempo. Un vero e proprio massacro perpetrato da Tyrese Haliburton , miglior realizzatore dei suoi con 20 punti , e compagni, tra cui spicca la doppia doppia da 15 punti e 10 assist di un commovente TJ McConnell , i 14 a testa di Obi Toppin e Pascal Siakam e i 13 di Myles Turner , tirando con alte percentuali sia dal campo che da tre punti per la decima vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico (regular season compresa).

Knicks spenti, tutto rimandato al Madison Square Garden

Niente da fare invece per i Knicks, che non sembravano avere abbastanza energie nel serbatoio per poter pareggiare l’intensità degli avversari: Jalen Brunson è l’unico titolare in doppia cifra con 18 punti ma con 6/17 al tiro, mentre gli altri quattro segnano appena 10 canestri su 29 tiri, lasciando spazio ben presto a una panchina da cui escono Alec Burks (20 punti) e Miles McBride (16) chiudendo in doppia cifra. Il focus allora si sposta tutto sulle prossime due partite della serie e sulla potenziale gara-7: la quinta sfida tra queste due squadre promette di essere infuocata e permetterà a una delle due di procurarsi il primo match point in gara-6. L’appuntamento è fissato al Madison Square Garden in diretta nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio alle 2 di notte.