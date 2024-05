La notizia che anima i minuti che precedono gara-7 riguarda la presenza nel quintetto dei Knicks di Josh Hart e soprattutto di OG Anunoby. L’ex Toronto, fuori da gara-2 della serie, non sembra però davvero in grado di muoversi con la mobilità necessaria per giocare una partita di questo livello, tantomeno se in palio ci sono le finali della Eastern Conference. I Pacers, come presumibile, se ne accorgono e lo puntano quasi su ogni possesso iniziale, con l’ex compagno di Anunoby ai Raptors Pascal Siakam protagonista nel 16-10 diIndiana che costringe Tom Thibodeau a chiamare il primo time out dopo nemmeno 5 minuti di gioco. Al rientro in campo è Miles McBride a entrare in campo al posto di Anunoby, solo che ne passano giusto altri 5 di minuti e il coach di New York deve richiamare di nuovo i suoi in panchina. I Pacers trovano un Tyrese Haliburton caldissimo al tiro da tre, riescono a imporre il loro ritmo forsennato al gioco e scappano fino al +15per poi chiudere sul 39-27 il 1° quarto. E gli ospiti dilagano in misura ancora maggiore nel parziale successivo, i Knicks decidono di raddoppiare Haliburton non appena riceve la palla, ma la scelta tattica non paga alcun dividendo, anzi. Indiana chiude la prima metà di gara avanti di nuovo di 15 punti, un vantaggio costruito su una prestazione offensiva quasi perfetta da 70 punti segnati tirando con il 76.3% dal campo.