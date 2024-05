Dopo la vittoria di Indiana in gara-6, la serie tra Pacers e New York Knicks si deciderà in gara-7 al Madison Square Garden, come non accadeva dal 1995. Entrambe le franchigie non disputano una gara-7 da più di 20 anni, rendendo il tutto ancora più speciale. La sfida in diretta su Sky Sport NBA e in streaming sul sito di SkySport.it con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

In palio c'è un posto per la sfida nelle finali della Eastern Conference, dove chi vincerà incontrerà i Celtics grandi favoriti. Gara-7 tra New York e Indiana, però, vale molto di più. Vale il prosieguo di una rivalità storica, con le due squadre che tornano a giocare una partita decisiva per il passaggio del turno dopo quasi trent'anni. È infatti dalla metà degli anni '90, ai tempi in cui Patrick Ewing e Reggie Miller erano gli idoli indiscussi delle rispettive tifoserie, che quello tra Knicks e Pacers non è mai un confronto banale. E laddove c'erano Ewing e Miller, oggi ci sono Jalen Brunson e Tyrese Haliburton, leader e uomini simbolo da una parte e dall'altra. Brunson, assoluto protagonista in questi playoff, e Haliburton, autore di una post-season piena di alti e bassi, sono i giocatori più attesi per una partita che vedrà come cornice il Madison Square Garden, ovvero il palazzetto più famoso al mondo. Per chi si trova su questa sponda dell'Atlantico, però, l'appuntamento da non perdere è a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming su SkySport.it con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.