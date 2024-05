Minnesota rimonta da -20 ed elimina Denver

I Timberwolves realizzano la più grande rimonta nella storia delle gare-7, recuperando 20 punti di svantaggio nella ripresa ed eliminando i campioni in carica sul loro campo. Decisivi i 23 punti di Towns e McDaniels a sostenere un Edwards dai due volti, ai Nuggets non bastano i 69 punti della coppia Jokic-Murray. Anche a New York è la squadra in trasferta a vincere gara-7: i Pacers sfoderano una prestazione maestosa in attacco e dominano i Knicks, che perdono anche Brunson per infortunio