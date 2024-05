Card di Jordan venduta per quasi 1 milione

Il mercato delle card da collezione segue una logica tutta sua, e in particolare quelle che riguardano i rookie. Se c’è di mezzo la memorabilia di Michael Jordan, poi, i prezzi diventano rapidamente da record. Da ieri ce n’è uno nuovo che riguarda una sua card dell’anno da rookie, l’unica realizzata dalla Star che aveva la licenza in quella stagione. Si tratta della Jordan Star numero 101 del 1984-85 e, secondo quanto riportato da Darren Rovell di Cllct.com, è stata venduta privatamente per l’enorme cifra di 925.000 dollari, superando gli 840.000 pagati per una card della Fleer del 1986 al PWCC nel luglio del 2021. Ci sono voluti 27 anni perché la carta Star #101 riacquistasse il suo status di carta rookie di Michael Jordan più preziosa, dato che ha la particolarità — oltre a essere effettivamente dell’anno da rookie di Jordan — di avere un'immagine di Jordan che prendere un rimbalzo invece di fare ciò per cui è meglio conosciuto, come schiacciare o segnare. Dato che Jordan è protagonista di alcune delle carte collezionabili più famose della storia dello sport, non sarebbe però una sorpresa se la Star #101 venisse prima o poi superata come la carta da rookie più preziosa, con la prossima vendita che dovrebbe superare il milione di dollari.