La storia recente dei Celtics ai playoff è caratterizzata da cocenti delusioni, molte delle quali sono arrivate proprio sul parquet di casa del TD Garden. Diventa quindi sotto molti punti di vista comprensibile il comportamento di diversi tifosi biancoverdi che nella notte, con la loro squadra sotto di 3 punti a 7 secondi dalla fine, decidono di abbandonare in anticipo il loro posto. L'intento è evidentemente quello di non essere testimoni di un'altra sconfitta amarissima in gara-1 delle finali della Eastern Conference, e forse anche quella di evitare il traffico sulla via del ritorno a casa. Jaylen Brown, però, segna l'improbabile tripla dall'angolo che manda la partita al supplementare. A quel punto i tifosi vorrebbero comprensibilmente rientrare, ma le regole relative alla sicurezza gli impediscono di riprendere i propri posti sugli spalti. E così l'unico modo di vedere la vittoria 133-128 è attraverso le vetrine dei bar, già piuttosto affollati, presenti nei dintorni del palazzetto. Invece che dal vivo, insomma, la rimonta e il successo dei Celtics arrivano sullo schermo delle televisioni sintonizzate sulla partita, tra il sollievo per lo scampato pericolo e il rimpianto per essersi persi un momento che con ogni probabilità rimarrà nella storia della franchigia e dei playoff NBA.