Una stagione da appena 14 vittorie e una striscia storica di 28 sconfitte consecutive non può passare senza grossi scossoni all’interno della franchigia. Per questo il proprietario dei Detroit Pistons Tom Gores ha deciso di cercare un nuovo capo per la dirigenza della squadra al quale affidare la ricostruzione, individuandolo in Trajan Langdon. Secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic, i Pistons stanno finalizzando l’accordo che porterà Langdon a diventare il nuovo Presidente delle Operazioni Cestistiche, di fatto il nuovo capo della dirigenza a diretto contatto con il proprietario. Langdon, 48 anni, al termine della sua carriera da giocatore (tre anni con i Cleveland Cavaliers in NBA ma soprattutto un’esperienza leggendaria in Europa cominciata con un anno alla Benetton Treviso nel 2002-03, vincendo poi due Euroleghe con il CSKA Mosca, un titolo di MVP delle Final Four e l’inclusione nel quintetto ideale degli anni 2000) ha lavorato per tre anni ai Brooklyn Nets come assistente di Sean Marks e soprattutto per cinque stagioni ai New Orleans Pelicans con David Griffin, segnalandosi per il suo fiuto nella selezione al Draft.