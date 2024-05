Due titoli NCAA (con la maglia di UCLA) e due titoli NBA (con quelle di Portland e Boston) ma anche un carisma che non verrà mai dimenticato: Bill Walton è stato uno dei centri passatori più forti di sempre nella storia della lega (incluso nella lista dei Top 50 e Top 75 NBA, così come nella Hall of Fame) ma anche un personaggio unico, dentro e fuori dal campo. Lo ha sconfitto un tumore, con cui lottava da tempo

Aveva vinto un titolo NBA con i Portland Trail Blazers nel 1977 (l'unico della loro storia) e uno con i Boston Celtics nel 1986, da sesto uomo. E proprio nella giornata in cui i Celtics possono tornare in finale NBA arriva la triste notizia della morte, a 71 anni, di Bill Walton, uno dei centri di maggior talento che la lega abbia mai conosciuto. Leggendaria la sua carriera universitaria a UCLA (con due titoli NCAA, nel 1972 e nel 1973 e altrettanti premi di miglior giocatore delle Final Four), che gli valse la prima chiamata assoluta al Draft 1974 (per Portland). Tre anni dopo, era già capace di trascinare i Blazers al titolo NBA, firmando un'impresa rimasta unica (suo, ovviamente, il titolo di MVP delle Finals nel 1977). Poi tanti infortuni alle fragili ginocchia, ma la capacità di tornare protagonista - seppur da sesto uomo, il migliore della NBA, quell'anno - nei Boston Celtics, capaci nel 1986 di regalargli il suo secondo anello NBA. Membro della Top 50 e della Top 75 NBA, così come della Hall of Fame di Springfiedl, Walton era un personaggio ancora notissimo tanto per lo stile coloratissimo delle sue telecronache quanto per la sua passione extra cestistica per i Grateful Dead, la band di cui era uno dei fan più sfegatati. Viene a mancare a 71 anni dopo una lunga battaglia con un tumore.