Bronny James la sua decisione l'aveva già presa a inizio aprile e ora, dopo aver preso parte ai primi provini e aver raccolto l'interesse da parte di diverse squadre , conferma di non avere alcuna intenzione di tornare indietro . Nel futuro del figlio maggiore di LeBron c'è solo l'NBA , a confermarlo è stato Rich Paul , l'agente che ne cura gli interessi al pari di quelli del padre. Tutti i giocatori provenienti dal circuito del college , infatti, hanno tempo fino al mezzogiorno odierno (orario della costa Est degli Stati Uniti) per uscire dal Draft e tornare a giocare un altro anno a livello universitario . James , invece, avrebbe già confermato la sua intenzione di rimanere nel Draft , in vista del quale, sempre secondo Paul , Bronny starebbe raccogliendo sempre maggiori consensi . "Ci stiamo ancora facendo un'idea" ha dichiarato Paul a "ESPN", " ci hanno chiamato in diverse squadre proponendo dei provini. Ora si tratta di scremare capendo chi è davvero interessato , ma credo che ci siano solo due o tre squadre che potranno sceglierlo ".

Lakers: nessun favoritismo

L'ideale, soprattutto per i media, sarebbe che il Draft regalasse la tanto chiacchierata accoppiata padre-figlio, ma Paul è di avviso diverso. "I Lakers devono guardare a Bronny come fanno le altre squadre" ha chiarito l'agente sempre a "ESPN", "se lo riterranno all'altezza e finirà lì, bene. Se non si tratterà dei Lakers non diventeremo matti, ovviamente siamo al corrente del chiacchiericcio a proposito della possibilità che padre e figlio giochino insieme, ma quella non è la nostra priorità". La coppia Bronny-LeBron, quindi, potrebbe davvero formarsi, ma stando a sentire Paul "Solo se tutto dovesse avvenire in maniera naturale". Per sapere come andrà a finire occorrerà attendere i prossimi 26 e 27 giugno, quando si terrà la due giorni del Draft, ma c'è da scommettere che nel prossimo mese gli intrighi della famiglia James continueranno a fare notizia.