I Los Angeles Lakers non hanno ancora preso una decisione definitiva per quanto riguarda il posto di capo-allenatore, ma più passa il tempo e più ci si aspetta che JJ Redick venga nominato per la panchina gialloviola. Questa almeno è la convinzione riportata da Jovan Buha, giornalista di The Athletic che segue da vicino le vicende dei Lakers: "Inizialmente era solo leggermente favorito, ma con le settimane è diventato sempre più forte. Il chiacchiericcio in giro per la NBA è che sia lui il candidato numero 1 per la panchina". Una sensazione confermata anche da Chris Haynes di TNT, il quale ha aggiunto che "sarei molto sorpreso se fosse qualcun altro e non Redick. Da quello che so ha anche cominciato a chiamare alcuni candidati per il ruolo di assistenti". Dan Woike dell’LA Times è andato un passo oltre, aggiungendo i nomi dei possibili membri dello staff di Redick: "I nomi che si sentono maggiormente sono quelli di Scott Brooks e degli assistenti Sam Cassell e Jared Dudley. Anche l’ex Laker Rajon Rondo sta venendo preso in considerazione".