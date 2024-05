In un momento di relax nei corridoi del Target Center dopo la conclusione di gara-5, Luka Doncic stava sorseggiando una birra in compagnia del padre Sasa e salutando i membri dei Dallas Mavericks. Il dirigente della squadra Michael Finley, ex leggenda dei Mavs, gli ha sfilato di mano la lattina prima di allontanarsi senza proferire parola, lasciando interdetto la stella dei Mavs. Le Finals contro Boston cominceranno tra una settimana, nella notte tra 6 e 7 giugno in diretta su Sky Sport