Nessuna card di Michael Jordan era stata venduta prima a una cifra così alta: 2,928 milioni di dollari. Si tratta quindi di un record per un articolo molto amato e ricercato dai collezionisti americani. Ma la 'logoman' card della Upper Deck del 2023-24 aveva tutte le caratteristiche per centrare l'obiettivo. Si tratta infatti di un pezzo unico ("dato a lungo per disperso", ha spiegato il battitore della Goldin Auctions), con il plus dell'autografo di MJ. Le 'logoman' card sono poi caratterizzate dalla presenza del logo NBA preso direttamete da una divisa indossata dal protagonista. Nonstante la cifra altissima, non si tratta comunque di un record assoluto per una card sportiva. Il primo posto resta saldamente a quella del 1952 del giocatore di baseball Topps Mickey Mantle, venduta per 12.6 milioni di dollari nel 2022.