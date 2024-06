La stella NBA è stata ospite del camp organizzato dal suo sponsor (Adidas) in Italia. E' stata l'occasione per confrontarsi in campo con tanti giovani talenti, e per parlare di sé e del suo rapporto con il basket e con i miti del passato

James Harden protagonista a Treviso all'Adidas Eurocamp, per la gioia dei tantissimi ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione e che hanno avuto la possibilità di dividere il campo e fare domande a una superstar NBA. "E' stato fantastico stare in mezzo a tanti giovani talenti", ha raccontato al sito HoopsHype. Il Barba ha poi parlato della sua maturazione nel corso degli anni e dei giocatori che lo hanno ispirato. "Negli anni ho capito cosa è importante per me, ed è tutto quello che conta. Cerco di tenere lontana tutta l'energia negativa, le discussioni sui media e altre cose, per concentrarmi solo su quello che posso controllare". Alla domanda sul suo 'GOAT' Harden non ha avuto dubbi: "C'è solo una persona che mi ha fatto innamorare del gioco, ed è Kobe Bryant. Essere di L.A., tifoso dei Lakers, e vederlo crescere e vincere titoli... la sua passione e amore per il gioco, è quello che mi ha fatto iniziare a giocare a basket. Quindi il mio GOAT è Kobe". Il Barba ha poi rispoto a tre domande secche: