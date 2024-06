Che Chase Budinger fosse capace di saltare se lo ricordano tutti, che fosse un grande appassionato di volley anche. Ma che riuscisse a diventare un giocatore di beach volley di livello mondiale era un po’ più difficile da prevedere, eppure è quello che è successo. L’ex giocatore di Houston, Minnesota, Indiana e Phoenix, dopo aver lasciato la NBA nel 2016 a seguito di 407 partite disputate in 7 anni, nel 2018 è passato al beach volley professionistico e ora a 36 anni ha raggiunto il sogno di partecipare ai Giochi Olimpici insieme al partner Miles Evans. I due sono al numero 13 del mondo e la seconda miglior coppia degli Stati Uniti dietro a Miles Partain e Andy Benesh (numero 5 al mondo), riuscendo così a qualificarsi per Parigi 2024. Sin dal liceo Budinger era una stella della pallavolo a La Costa Canyon High School a Encinitas, in California, venendo votato anche come giocatore liceale dell’anno nel 2005 da Volley Magazine. La carriera nella pallacanestro ha però avuto la meglio, venendo nominato per il McDonal’s All-American nel 2006 e venendo scelto nel secondo giro del Draft del 2009, ritagliandosi anche un discreto spazio nella sua esperienza in NBA, culminata anche con la gara delle schiacciate del 2012. Se mai la nazionale statunitense di pallacanestro incrocerà gli altri atleti olimpici, di sicuro i vari Curry, James e Durant si ricorderanno del loro ex collega passato al beach volley.