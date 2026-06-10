Gara-3 delle NBA Finals ha visto alzarsi ulteriormente il livello di fisicità tra New York Knicks e San Antonio Spurs, con numerosi contatti proibiti lontano dalla palla e momenti in cui gli animi si sono scaldati. Uno di questi è arrivato a 4:44 dalla fine del primo quarto, quando Victor Wembanyama ha spinto a terra Jalen Brunson che era andato a portare un blocco su di lui nella metà campo offensiva. Un gesto che ha provocato subito la reazione del numero 11 dei Knicks, che non appena si è rialzato è andato a muso duro nei confronti di Wembanyama nonostante il pallone fosse ancora in gioco, visto che nella circostanza non è stato chiamato alcun fallo dalla terna arbitrale. Anche dopo la revisione, però, la NBA ha deciso di non comminare alcun fallo flagrant a Wembanyama per un contatto che poteva essere interpretato come "non necessario", portando così a un possibile fallo flagrant.

Approfondimento NBA Finals, New York-San Antonio gara-3 111-115: highlights