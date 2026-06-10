Victor Wembanyama non è stato sanzionato con un fallo flagrant per la sua spinta ai danni di Jalen Brunson nel primo quarto di gara-3. Il francese rimane così a quota due punti flagrant per via della gomitata a Naz Reid in gara-4 contro Minnesota, a due punti di distanza dalla sospensione automatica per una partita
Gara-3 delle NBA Finals ha visto alzarsi ulteriormente il livello di fisicità tra New York Knicks e San Antonio Spurs, con numerosi contatti proibiti lontano dalla palla e momenti in cui gli animi si sono scaldati. Uno di questi è arrivato a 4:44 dalla fine del primo quarto, quando Victor Wembanyama ha spinto a terra Jalen Brunson che era andato a portare un blocco su di lui nella metà campo offensiva. Un gesto che ha provocato subito la reazione del numero 11 dei Knicks, che non appena si è rialzato è andato a muso duro nei confronti di Wembanyama nonostante il pallone fosse ancora in gioco, visto che nella circostanza non è stato chiamato alcun fallo dalla terna arbitrale. Anche dopo la revisione, però, la NBA ha deciso di non comminare alcun fallo flagrant a Wembanyama per un contatto che poteva essere interpretato come "non necessario", portando così a un possibile fallo flagrant.
Approfondimento
NBA Finals, New York-San Antonio gara-3 111-115: highlights
Perché il mancato flagrant a Wembanyama può pesare
Wembanyama ha già sulla sua "fedina" di questi playoff la gomitata a Naz Reid in gara-4 della serie contro i Minnesota Timberwolves, punita con un fallo flagrant di tipo 2 e immediata espulsione dal campo. Quel gesto gli è costato anche due punti flagrant, e se la sua spinta a Brunson fosse stata punita con un ulteriore flagrant, sarebbe salito a quota tre punti - portandosi così a un solo flagrant di distanza dalla sospensione automatica per una partita, che a questo punto delle Finals sarebbe stata a dir poco monumentale. La NBA ha però deciso che non era meritevole di un flagrant, perciò Wembanyama rimane ancora a quota 2 punti.