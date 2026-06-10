New York Knicks e San Antonio Spurs tornano in campo per gara-4 della serie finale, dopo che in gara-3 i texani hanno accorciato la serie sul 2-1 interrompendo la striscia di 13 vittorie consecutive di Jalen Brunson e soci. Appuntamento giovedì 11 giugno alle 12, 17.15 e 22.15 su Sky Sport Basket, alle 17.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina LE NBA FINALS SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

La città di New York ha vissuto una giornata strana per gara-3, divisa a metà tra l’attesa spasmodica per il ritorno delle NBA Finals al Madison Square Garden a 27 anni di distanza dall’ultima volta e i tanti problemi di ordine pubblico che ha comportato, sia per la presenza di Donald Trump che per gli scontri che ci sono stati nelle strade dopo la partita. Poi però bisogna concentrarsi anche sul campo, perché i San Antonio Spurs con un grande secondo tempo difensivo sono riusciti a vincere al Garden, spegnendo l’entusiasmo dei tifosi e accorciando la serie sul 2-1 per apparecchiare una gara-4 assolutamente da non perdere sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

New York a caccia del 3-1 dopo la fine della striscia Dopo aver cominciato in maniera contratta ed essere finiti sotto anche di 12 lunghezze nel primo tempo, i New York Knicks erano riusciti a rimettere in piedi gara-3 con un secondo quarto da 42 punti, andando all’intervallo avanti di 7 lunghezze. Nella ripresa però la squadra di coach Mike Brown ha perso la sua fluidità offensiva, tirando solamente col 25% da tre punti e non riuscendo a segnare con continuità contro la difesa degli Spurs, perdendo così dopo una striscia storica da 13 vittorie consecutive. Il controllo della serie rimane però ancora nelle loro mani, e con un successo in gara-4 si procurerebbero ben tre possibilità per vincere un titolo NBA che manca in città da 53 anni. Approfondimento Knicks ko ai playoff dopo 13 vittorie di fila