Nella sua conferenza stampa di fine stagione, il capo della dirigenza degli Oklahoma City Thunder Sam Presti ha difeso a spada tratta Shai Gilgeous-Alexander dalle accuse di "flopping" che lo hanno accompagnato nel corso dei playoff: "Gioca contro cinque avversari e contro i social media, ma nessuno li gestisce meglio di lui". E Presti si è anche schierato dalla parte di Chet Holmgren

Sam Presti non è uno che parla durante la stagione, limitando le sue uscite pubbliche a una sola conferenza stampa al termine dell’anno. Quando parla, però, lo fa veramente a lungo, come è successo pochi giorni fa in una conferenza stampa fiume durata oltre 100 minuti. Tra i tanti argomenti toccati, c’è stato anche quello delle critiche a Shai Gilgeous-Alexander e le accuse di "flopping" che lo hanno accompagnato nell’ultimo anno. "So che non vuole che ne parli, ma lo farò lo stesso" ha cominciato Presti. "Shai gioca contro sei persone: ha davanti a sé cinque difensori e il sesto sono i social media. È la realtà dei fatti. Non è né il primo né l’ultimo giocatore che la macchina ha deciso di mettere nel mirino, ma nessuno la gestisce con più eleganza di lui". Approfondimento Il futuro che attende gli Oklahoma City Thunder

Presti: "Ci vuole più rispetto per quello che fa Shai" Presti ha anche sottolineato come SGA vada in controtendenza rispetto a tutto quello che di sbagliato si ritiene ci sia in NBA: "Dicono che i giocatori non difendono, lui invece gioca entrambe le metà campo. È nella stessa squadra con quattro o cinque giocatori da migliori quintetti All-Defensive, ma non si parla abbastanza di come difende. Poi si dice che i giocatori non fanno altro che lamentarsi e cercare di intimidire gli arbitri; lui ha preso tre tecnici in tutta la stagione e nessuno per proteste. Load management? Lui gioca tutte le partite, quelle che ha saltato quest’anno è stato per un infortunio ai muscoli obliqui, e siamo stati noi a dovergli dire di rimanere fuori. Dicono che si tiri solamente da tre; lui ha riportato il mid range in auge e lo ha reso una forma d’arte. Dicono anche che i giocatori di oggi non si rendono disponibili ai fan: lui firma 400 autografi prima di ogni partita, compresi i playoff". Approfondimento Shai Gilgeous-Alexander vince l’MVP: 2° in fila

Presti tira fuori i numeri: "Altri giocatori guadagnano più fischi di lui" Presti ha anche citato delle statistiche a favore di SGA per quanto riguardo le accuse di cercare i contatti per ricevere fischi a favore: "Ha subito 415 falli quest’anno e solamente 11 volte è stato chiamato il challenge dagli avversari. Di quelle 11 occasioni, solo 4 volte la chiamata è stata cambiata. Stiamo parlando del 2.5% di tutti i falli. In più quel dato lo mette allo stesso livello di Joel Embiid per l’ottavo posto per falli subiti, davanti a lui ci sono Jaylen Brown e Victor Wembanyama. Ma sentendo quello che si dice in giro si direbbe che sia primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Prendeva un sacco di falli anche prima che diventassimo forti, solo che ora molte persone in più si sono accorti di noi". Approfondimento SGA minaccia azioni legali contro gioco da tavolo