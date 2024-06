Un anno fa era in campo a giocarsi il titolo NBA, ma l’eliminazione al secondo turno dei playoff per mano dei Minnesota Timberwolves ha costretto Nikola Jokic a delle vacanze anticipate. Per ingannare il tempo il tre volte MVP si è concesso un giro in rafting insieme ad amici e familiari, venendo “paparazzato” da dei tifosi a cui ha risposto alzando una pala in saluto, come mostrato nel video del portale Flouter NET