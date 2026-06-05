NBA Finals, gara-2: orari e dove vederla su Sky

Dopo il successo di New York in gara-1, i San Antonio Spurs davanti al proprio pubblico cercano la vittoria della parità nelle NBA Finals, ma i Knicks cavalcano una striscia storica di 12 vittorie consecutive ai playoff. Appuntamento sabato 6 giugno alle 12 e alle 22.15 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

A 48 ore di distanza da gara-1, San Antonio Spurs e New York Knicks si affrontano di nuovo per la seconda sfida delle NBA Finals. Nel primo episodio della serie che mette in palio il Larry O'Brien Trophy erano stati i Knicks ad avere la meglio, facendo saltare subito il fattore campo grazie a un parziale finale di 11-0 negli ultimi due minuti di partita, allungando a 12 la loro striscia storica di successi ai playoff. San Antonio però può contare su un Victor Wembanyama a caccia di rivincita e su un gruppo che ha finora sempre dimostrato di saper rispondere alla grande davanti alle avversità, apparecchiando la tavola per una gara-2 assolutamente da non perdere sui canali di Sky Sport.

Gli Spurs vogliono evitare uno 0-2 da cui nessuno ha mai rimontato Jalen Brunson è stato l'assoluto dominatore del match, segnando 13 dei suoi 30 punti nel solo ultimo quarto e trovando i contributi di tutti gli altri membri del quintetto - quelli che invece sono mancati agli Spurs. C'è da scommettere che in gara-2 vedremo tutt'altra versione dei nero-argento a partire da Victor Wembanyama, che pur chiudendo con 26 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate all'esordio alle finali ha tirato solo 6/21 dal campo con 6 palle perse. Lui stesso nell'immediato post-partita di gara-1 ha promesso tutt'altro tipo di impatto nella seconda gara, anche perché gli Spurs non possono permettersi di andare sotto 0-2 quando la serie si trasferirà al Madison Square Garden per gara-3: nella storia delle Finals NBA mai nessuna squadra ha vinto il titolo dopo aver perso le prime due gare in casa. Approfondimento Wemby: "Ho giocato male, ma non sono preoccupato"