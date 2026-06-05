NBA Finals, gara-2: orari e dove vederla su Sky

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NBA Finals, San Antonio Spurs-New York Knicks gara 2: orari e dove vederla su Sky

NBA

Dopo il successo di New York in gara-1, i San Antonio Spurs davanti al proprio pubblico cercano la vittoria della parità nelle NBA Finals, ma i Knicks cavalcano una striscia storica di 12 vittorie consecutive ai playoff. Appuntamento sabato 6 giugno alle 12 e alle 22.15 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

A 48 ore di distanza da gara-1, San Antonio Spurs e New York Knicks si affrontano di nuovo per la seconda sfida delle NBA Finals. Nel primo episodio della serie che mette in palio il Larry O'Brien Trophy erano stati i Knicks ad avere la meglio, facendo saltare subito il fattore campo grazie a un parziale finale di 11-0 negli ultimi due minuti di partita, allungando a 12 la loro striscia storica di successi ai playoff. San Antonio però può contare su un Victor Wembanyama a caccia di rivincita e su un gruppo che ha finora sempre dimostrato di saper rispondere alla grande davanti alle avversità, apparecchiando la tavola per una gara-2 assolutamente da non perdere sui canali di Sky Sport.

Il calendario delle NBA Finals su Sky Sport

Gara-2 col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina sarà visibile sabato 6 giugno alle 12 e 22.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Di seguito tutto il calendario delle Finals 2026 su Sky:

  • Gara 2:  San Antonio vs. New York | sabato 6 giugno alle 12 e 22.15 su Sky Sport Basket e NOW
  • Gara 3: New York vs. San Antonio | martedì 9 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
  • Gara 4: New York vs. San Antonio | giovedì 11 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
  • Gara 5*:  San Antonio vs. New York | domenica 14 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
  • Gara 6*: New York vs. San Antonio | mercoledì 17 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
  • Gara 7*:  New York vs. San Antonio | sabato 20 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW

*Se necessaria

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Gli Spurs vogliono evitare uno 0-2 da cui nessuno ha mai rimontato

Jalen Brunson è stato l'assoluto dominatore del match, segnando 13 dei suoi 30 punti nel solo ultimo quarto e trovando i contributi di tutti gli altri membri del quintetto - quelli che invece sono mancati agli Spurs. C'è da scommettere che in gara-2 vedremo tutt'altra versione dei nero-argento a partire da Victor Wembanyama, che pur chiudendo con 26 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate all'esordio alle finali ha tirato solo 6/21 dal campo con 6 palle perse. Lui stesso nell'immediato post-partita di gara-1 ha promesso tutt'altro tipo di impatto nella seconda gara, anche perché gli Spurs non possono permettersi di andare sotto 0-2 quando la serie si trasferirà al Madison Square Garden per gara-3: nella storia delle Finals NBA mai nessuna squadra ha vinto il titolo dopo aver perso le prime due gare in casa

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Nella storia dei playoff NBA solamente altre due squadre hanno vinto 12 o più partite consecutive ai playoff come questi Knicks. Il primato appartiene ai Golden State Warriors del 2017, capaci di vincerne 15 consecutive prima di subire un ko; i secondi i Knicks li conoscono bene, visto che furono i San Antonio Spurs del 1999 - gli stessi che li hanno battuti per 4-1 nelle ultime Finals disputate dai blu-arancio. Con una città che sta perdendo la testa per loro e un entusiasmo raro, ora i Knicks vogliono continuare a premere sull'accelerazione cercando il 13° successo in fila, che li porterebbe a sole due vittorie da un titolo NBA che manca nella Grande Mela da 53 anni.

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