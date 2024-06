Dopo che nei giorni scorsi era trapelata la notizia del forte interesse da parte dei Lakers verso Dan Hurley, coach di UConn, le parti sembrano ancora lontano da un possibile accordo. Un incontro tra Hurley e la dirigenza gialloviola, che avrebbe pronta per il due volte campione NCAA un’offerta economica molto importante, sarebbe in programma per venerdì prossimo. Intanto JJ Redick, fino a poco fa candidato numero uno ad allenare LeBron James e compagni, rimane in corsa

Dopo diverse settimane di voci e nomi che si rincorrevano la ricerca di un nuovo allenatore da parte dei Lakers sembrava aver preso una direzione precisa nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di “ESPN”, infatti, la dirigenza gialloviola avrebbe deciso di puntare su Dan Hurley , in cima alla lista di Rob Pelinka fin dal momento del licenziamento di Darvin Ham ma rimasto abbastanza nell’ombra durante le prime fasi della ricerca. E i Lakers starebbero ora per concretizzare la loro offerta, proponendo al coach di UConn un contratto lungo e a cifre molto importanti, che qualcuno vorrebbe addirittura attorno agli 8 anni per 100 milioni di dollari complessivi. Un’offerta di quelle che, considerato anche il prestigio della franchigia da cui arriva, sembrerebbero impossibili da rifiutare. Eppure, al momento fonti vicine a Hurley lo darebbero ancora indeciso sulle prossime mosse. Nel frattempo, un ex NBA come J.R. Smith , allenato da Hurley alla St. Benedict di Newark a inizio carriera, ha sentito il dovere di esortarlo a non cedere alle lusinghe dei Lakers , seppur in maniera criptica e sbagliando il tag del profilo X ufficiale del coach di UConn .

I dubbi di Hurley, la mossa dei Lakers e quella di UConn

Già dopo aver vinto il primo dei due titoli NCAA in back-to-back nel 2023, Hurley aveva sottoscritto con Uconn un rinnovo della durata di 6 anni per complessivi 32 milioni di dollari. Accordo che l’ateneo si sarebbe detta disposta a rivedere al rialzo in questi giorni, pur non potendo chiaramente pareggiare quanto potrebbero mettere sul tavolo i Lakers. Lakers che d’altronde necessitano di chiudere a breve la nomina del nuovo allenatore, e dovrebbero incontrare Hurley venerdì prossimo. È ipotizzabile che Pelinka e soci puntino a uscire da quell’incontro con un impegno, possibilmente formale, da parte di Hurley, che ora come ora sarebbe però ancora lontano dalla scelta se proseguire la sua avventura nel college basketball oppure tentare il grande salto in NBA. Data l’indecisione di Hurley, quindi, i Lakers continuano a tenere aperta la porta verso JJ Redick, ex giocatore e ora commentatore per “ESPN” che prima della notizia dell’interesse dei gialloviola per il coach di UConn sembrava essere l’unico candidato rimasto per succedere a Ham. La ricerca dei Lakers per l’uomo giusto da mettere in panchina, quindi, continua, e una svolta forse decisiva è attesa per la prossima settimana.