Anche per il più sfegatato dei tifosi di Jayson Tatum sarebbe difficile definirlo come il miglior giocatore visto in campo fino a questo momento alle Finals. Anche in gara-2 il numero 0 dei Boston Celtics ha sbagliato tanto in termini di conclusioni , realizzando appena 6 dei 22 tiri tentati, portando la sua percentuale nella serie finale a un non entusiasmante 31.6%. Eppure per la sesta volta su sei i Celtics hanno vinto nonostante il loro miglior giocatore abbia tirato sotto il 40% dal campo , sintomo non solo che Boston ha una squadra completa, ma anche che lo stesso Tatum riesce a rendersi utile in molti altri modi che non siano mettere punti a tabellone . In gara-2 ad esempio il numero 0 ha sfiorato la tripla doppia , catturando 9 rimbalzi (solo Jrue Holiday meglio con 11) e distribuendo 12 assist per i compagni, pur realizzando comunque 18 punti grazie a 5 tiri liberi a segno sui 6 tentati, rimanendo in campo per 45 minuti con un plus-minus di +6.

Tatum parla da leader: "Il mio ego viene dopo"

Dopo la partita, Tatum ha affrontato le sue difficoltà con la maturità di un veterano, spiegando come sta approcciando le sue seconde finali in carriera: "Sono già arrivato fino a questo punto senza riuscire a vincere, perciò ora che siamo così vicini al nostro obiettivo, perché dovrei mettere in mezzo il mio ego o la mia necessità di segnare tutti i punti? Ci saranno dei momenti in cui dovrò segnare e ovviamente devo tirare meglio, caspita. Ma parliamo sempre di fare tutto il necessario per vincere per tutto il tempo che serve. Se avere 16 assist potenziali ogni singola sera è quello che ci mette nella miglior condizione per vincere e questo significa che non sarò io il miglior realizzatore, a me sta benissimo". Parole da leader confermate anche dai fatti, visto che il numero 0 sta facendo ad alto livello tutto che serve per far vincere i suoi, anche se non è la sua stella a brillare maggiormente — anche per decisione dei Mavs. "Ricevo tante attenzioni, ogni volta che faccio un paio di palleggi mi ritrovo tre persone su di me. Perciò non sarò sempre io a prendermi il tiro, ma devo essere io a procurarci il miglior tiro possibile, sapendo che nei loro schemi vogliono toglierci qualcosa. Abbiamo tanti tiratori in squadra che possono aprire il campo, e hanno lasciato Jrue sempre libero: non ho dovuto fare niente di spettacolare, solo trovare il compagno smarcato. Posso essere il punto di riferimento in modi diversi: magari non segnerò tutti i punti, ma faccio tutto quello che serve per mettere i miei compagni nella miglior condizione possibile per farci vincere". Parole da leader, parole di uno pronto a vincere il primo titolo della sua carriera — anche se l’MVP delle Finals dovesse finire a qualcun altro.