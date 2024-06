L'infortunio è arrivato nel terzo quarto di gara-2, ha consigliato coach Mazzulla di tenere a riposo Kristaps Porzingis per gran parte dell'ultimo periodo (ha giocato meno di tre minuti e mezzo) ma ora rischia di togliere il lèttone dal novero dei protagonisti di gara-3. Porzingis, infatti, come annunciato dallo staff medico dei Celtics, ha riportato un infortunio alla gamba sinistra e in particolare a un particolare tessuto connettivo che àncora il tendine tibiale posteriore. Se tale tessuto - fanno sapere gli esperti - dovesse risultare notevolmente danneggiato, potrebbe anche permettere una dislocazione del tendine stesso, che porterebbe a una forte instabilità di caviglia e piede. Non è un infortunio comune - dallo stesso team medico dei Celtics è stato definito "raro" - e coach Mazzulla non ha esitato a definirlo "un infortunio serio": "Valuteremo giorno per giorno le sue condizioni e quindi la possibilità di poterlo utilizzare in campo", ha fatto sapere l'allenatore di Boston, mettendo quindi in dubbio la presenza di Porzingis per la prima partita sul campo di Dallas. "Di certo la decisione ora spetta al nostro staff medico e non alla sua volontà di scendere in campo". Che il giocatore dei Celtics ha ribadito anche nell'incontro con i media sul parquet di Dallas: "Fosse per me vorrei essere in campo, l'ho detto ieri e lo ripeto".