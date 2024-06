Luka Doncic ha voluto tranquillizzare i tifosi dei Mavs, e non crearsi possibili alibi: "Sto bene - ha detto nella conferenza stampa in vista di gara-3 delle Finals contro Boston - non voglio entrare in maggiori dettagli, ma sto bene". Quello che è però emerso è che lo sloveno si è sottoposto a una iniezione prima di gara-2 (per la quale era inserito nella lista infortunati come 'questionable'), per limitare il dolore derivante dalla contusione toracica rimediata nella prima partita della serie. Questa notte a Dallas (diretta Sky Sport alle 2.30) la sua presenza non sembra in discussione nonostante i guai fisici (è in lista infortunati come 'probable'), anche perhé la posta in gioco con i Mavs sotto 2-0 è troppo alta. E' certo però che Doncic non è fisicamente al 100% praticamente dall'inizio dei playoff. Il leader per punti, rimbalzi, assist, palle rubate e assist di questa post season NBA è infatti alle prese da settimane con una distorsione al ginocchio destro e con un fastidio alla caviglia sinistra, a cui si è aggiunta la contusione al torace. Infortuni che non gli hanno impedito di giocare tutte e 19 le partite di Dallas, dominando nella maggior parte dei casi. Ora bisognerà vedere se avrà la forza, insieme ai suoi compagni, di battere i Celtics a Dallas e tenere vive le speranze di titolo dei Mavs.