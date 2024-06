Sul finire del 3° quarto, gara-3 delle NBA Finals sembrava decisa, con Boston in fuga e Dallas in ginocchio e Joel Embiid, come molti altri appassionati di fronte allo schermo, non ha saputo trattenersi. A dire il vero la partita da lì in poi avrebbe registrato il portentoso rientro dei Mavericks, premessa a un finale punto a punto. Finale che ha comunque premiato i Celtics, ora a una sola vittoria dal titolo. E uno dei protagonisti di queste Finals, Jrue Holiday, è stato al centro dell’attenzione della stella dei Sixers. Holiday, che lo scorso autunno era stato sacrificato da Milwaukee nella trade per Damian Lillard per poi finire a Boston, è infatti secondo molti il vero MVP della serie fino a questo momento. Il suo tabellino personale in gara-3, 9 punti, 5 assist e 4 rimbalzi, non rende l’idea dell’importanza della guardia biancoverde su entrambi i lati del campo. Un’importanza che invece è evidente per Embiid, che proprio partendo dalla trade di cui sopra ha postato, con largo anticipo sulla conclusione della partita, la più classica delle trollate nei confronti di Milwaukee: “Non è che i Bucks gli hanno consegnato il titolo?”. È forse ancora presto per considerazioni di questo tipo, ma non c’è dubbio che se i Celtics, come appare ormai più che probabile, dovessero alzare il Larry O’Brien Trophy, quello scambio in apparenza clamoroso sarebbe rivisto sotto un’altra luce. A maggior ragione nel caso, non del tutto impossibile, in cui Holiday dovesse anche conquistare il premio di MVP delle Finals.