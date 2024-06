All’avvio dei giochi olimpici di Parigi manca più di un mese e la stagione NBA è tutt’altro che finita, con Boston e Dallas che si stanno dando battaglia alle Finals , ma per Team USA il tempo per le scelte stringe. La selezione dei dodici che agli ordini di Steve Kerr proveranno a vincere il 5° oro olimpico consecutivo è stata ufficializzata già a metà aprile, e tra autentiche leggende come LeBron James e Steph Curry e stelle in grande ascesa come Anthony Edwards si è cominciato da subito a parlare di un nuovo Dream Team . Ben prima di scendere in campo, però, la nazionale americana sembra essere di fronte al primo intoppo nel percorso verso le Olimpiadi . Kawhi Leonard , presente nella lista dei dodici, potrebbe infatti essere costretto a saltare l’impegno estivo per prendersi cura del problema al ginocchio destro che l’ha tenuto fuori agli ultimi playoff. I nomi dei suoi possibili sostituti sono diversi, ma abbastanza a sorpresa un candidato sembra essere favorito per volare a Parigi .

White: l’uomo giusto tra tante stelle

Al momento delle convocazioni iniziali di aprile, la lista dei giocatori considerati come “riserve” pronte a essere inserite in squadra nel caso di forfait da parte di uno dei dodici prescelti comprendeva il compagno di squadra Paul George oltre a tre reduci dell’avvenuta, in vero non indimenticabile, di Team USA agli ultimiMondiali come Paolo Banchero, Mikal Bridges e Jalen Brunson. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di “ESPN”, però, il vero favorito a prendere il posto di Leonard sarebbe un altro. Derrick White, al momento impegnato nella sfida contro i Mavericks che vale il titolo, potrebbe infatti essere l’uomo giusto da aggiungere al roster a stelle e strisce. Ben lontano dallo status di stella, la guardia dei Celtics, con la sua capacità di adattarsi alle caratteristiche dei compagni e di fare il “lavoro sporco” così essenziale per vincere le partite, pare essere considerato come incastro ideale nel contesto di una squadra già straripante di talento. Qualora arrivasse la chiamata per Parigi, White avrebbe inoltre a sua volta la possibilità di riscattare la sua prima esperienza in maglia Team USA, conclusasi con il deludente 7° posto ai Mondiali del 2019.