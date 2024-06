La storia di Jayson Tatum e Matthew Tkachuk sembra quasi uscita dalla fantasia di qualche sceneggiatore di Hollywood e tra le notti di lunedì e martedì potrebbe trovare un epilogo davvero cinematografico. Le stelle di Celtics e Panthers, infatti, sono cresciute insieme frequentando la Chaminade Preparatory High School a Creve Coeur, nell’area metropolitana di St.Louis. E i loro percorsi sono per molti versi paralleli: entrambi figli di giocatori professionisti, anche se il padre di Tkachuk ha avuto una carriera molto più lunga e significativa rispetto a quelli di Tatum, Jayson e Matthew hanno deciso di seguire le orme dei genitori. Da una parte il basket, dall’altra l’hockey su ghiaccio, due passioni sbocciate nella palestra dello stesso liceo, da compagni di classe. E Tkachuk, più vecchio di qualche mese rispetto a Tatum, ha iniziato la sua carriera da professionista in NHL nel 2016, un anno in anticipo rispetto all’ala di Boston, entrato in NBA nel 2017. Percorsi paralleli che ora, alla vigilia di gara-5 delle NBA Finals da una parte e della Stanley Cup dall’altra, potrebbero portarli alla medesima conclusione trionfale. Celtics e Panthers sono avanti 3-1 rispettivamente contro Dallas e Edmonton e in gara-5, da giocare in casa, possono laurearsi campioni NBA e NHL. Entrambe le squadre, in un singolare rincorrersi di destini simili, sono reduci da pesanti sconfitte in gara-4, ma tra lunedì e martedì notte sia Tatum che Tkachuk potrebbero toccare il punto più alto della loro carriera, sollevando il Larry O’Brien Trophy e la Stanley Cup a ventiquattr’ore di distanza. A separare gli ex compagni di banco dal finale davvero hollyoodiano rimangono Mavericks e Oilers, di certo poco disposti a recitare la parte degli sconfitti senza provare a rovinare la festa ai due ragazzi della Chaminade.