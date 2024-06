Manca una settimana al Draft e uno dei nomi più discussi rimane quello di Bronny James, la cui posizione tra le scelte continua a oscillare. Che il figlio di LeBron non sia un prospetto come tutti gli altri è evidente, tanto che, pur rischiando fortemente di finire al secondo giro, Bronny pare aver rifiutato di sottoporsi ai provini con le squadre in cui non gradirebbe giocare. Le destinazioni plausibili per lui paiono quindi ridursi a Los Angeles, con il padre, Phoenix e Dallas

In un Draft dove sembra mancare un prospetto in grado di monopolizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, una buona fetta delle discussioni che riguardano l’ordine di scelte che verranno chiamate il prossimo 26 e 27 giugno si focalizza su Bronny James. Non tanto per il talento in sé, perché il figlio di LeBron è valutato al massimo come una scelta da secondo giro, ma per il bagaglio in termini di attesa mediaticache il ragazzo porta inevitabilmente sulle spalle. E Bronny, che nel corso degli ultimi dodici mesi ha dovuto superare lo spaventoso arresto cardiaco in allenamento a USC della scorsa estate, sembra voler usare la leva della notorietà di famiglia per orientare la sua destinazione in NBA. Al contrario di quanto succede normalmente per prospetti di quel calibro, infatti, James pare aver rifiutato le richieste di provino arrivateda squadre a lui (e all’agente Rich Paul, che condivide con il padre) sgradite. A una settimana dal momento fatidico, quindi le candidate in lizza per accaparrarsi Bronny sarebbero essenzialmente due, con una terza a recitare il ruolo di outsider.