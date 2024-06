Nelle sue nuove vesti di co-proprietario della squadra, Dwight Howard, oltre a scendere in campo, si occupa anche di reclutare nuovi giocatori per i Taiwan Mustangs. E in vista dell’Asian Tournament che si giocherà il prossimo luglio, l’ex difensore dell’anno in NBA pare aver convinto due ex compagni in maglia Lakers come DeMarcus Cousins e Quinn Cook a raggiungerlo

Si fa un po’ fatica a definirli come big three, ma Dwight Howard, DeMarcus Cousins e Quinn Cookpotrebbero diventarlo, almeno per quanto riguarda l’Asian Tournament in programma il prossimo luglio. A tirare le fila di quella che si prospetta come una reunion di tre ex compagni che hanno condiviso lo spogliatoio dei Lakers nel 2020 è proprio Howard, che dopo aver firmato con i Taiwan Mustangs lo scorso 30 maggio è andato addirittura oltre. Diventato anche co-proprietario della squadra, il tre volte difensore dell’anno in NBA, si è lanciato anche nell’opera di reclutamento di volti nuovi in vista del campionato che inizierà tra poche settimane. E le lusinghe di Howard pare abbiano convinto Cousins, già in zona dopo l’avventura con i Taiwan Beer Leopards, e Cook, reduce da una esperienza fugace a Porto Rico. È stato lo stesso Howard, che è entrato anche nella proprietà del campionato taiwanese, ad annunciare l’operazione di mercato scatenandosi sul suo profilo X.